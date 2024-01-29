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Теннис

Линц. Ястремская узнала свою первую соперницу в основе

Даяна Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Австрии

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573
Действующая чемпионка: Анастасия Потапова (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В своём стартовом матче украинская теннисистка, занимающая 29-е место в рейтинге, встретится с Эрикой Андреевой (№111), которая попала в основную сетку через квалификацию.

В прошлом году Ястремская играла против Андреевой во втором раунде квалификации на Уимблдоне и одержала победу.

btu.org.ua

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