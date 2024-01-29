Теннис
Линц (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
Результаты жеребьевки на турнире WTA 500 в Австрии
Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573
Действующая чемпионка: Анастасия Потапова (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Женский теннисный турнир Upper Austria Ladies Linz пройдёт на крытых хардовых кортах комплекса Design Center Linz в Линце с 29 января по 4 февраля 2024 года. Турнир был повышен до уровня WTA 500 впервые с 2008 года, когда он в последний раз проводился как турнир WTA Premier. Это будет 33-й по счету розыгрыш соревнований в Линце.
• Официальный мяч турнира — Dunlop Fort All Court.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 29 января. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 4 февраля.
• Из чемпионок прошлых лет в этом году в Линце выступят: Анастасия Потапова (2023), Камила Джорджи (2018), Анастасия Павлюченкова (2015) и Анжелик Кербер (2013).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Анджелик Кербер (Германия)
Синья Краус (Австрия)
Елена Остапенко (Латвия)
Даяна Ястремская (Украина)
ТОП-8 сеяных и их соперницы (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)
1. Елена Остапенко (Латвия) — квалифаер/Камила Джорджи (Италия)
2. Екатерина Александрова (-) — квалифаер/Анна Блинкова (-)
3. Донна Векич (Хорватия) — квалифаер/Даяна Ястремская (Украина)
4. Элизе Мертенс (Бельгия) — Анжелик Кербер (Германия)/Лучия Брондзетти(Италия)
5. Анастасия Потапова (-) — квалифаер
6. Жасмин Паолини (Италия) — Кэти Бултер (Великобритания)
7. Варвара Грачева (Франция) — квалифаер
8. Петра Мартич (Хорватия) — Катержина Синякова (Чехия)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $8,860
R2: 60 очков / $13,170
QF: 108 очков / $24,200
SF: 195 очков / $51,205
FR: 325 очков / $87,655
W: 500 очков / $142,000
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия)
Соперники ТОП-4 сеяных в первом круге турнира
1. Николь Мелихар/Эллен Перес (США/Австралия) — Алисия Барнетт/Мая Ламсден (Великобритания)
2. Ульрикке Эйкери/Тереза Михалкова (Норвегия/Словакия) — Виктория Грунчакова/Александра Панова (Словакия/-)
3. Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Эликсан Лешемья/Оливия Николлз (Франция/Великобритания)
4. Эйжа Мухаммад/Алиша Паркс (США) — Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия, WC)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $5,140
QF: 108 очков / $8,510
SF: 195 очков / $16,430
FR: 325 очков / $28,720
W: 500 очков / $47,390