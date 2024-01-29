Линц (WTA 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире WTA 500 в Австрии

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573

Действующая чемпионка: Анастасия Потапова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Женский теннисный турнир Upper Austria Ladies Linz пройдёт на крытых хардовых кортах комплекса Design Center Linz в Линце с 29 января по 4 февраля 2024 года. Турнир был повышен до уровня WTA 500 впервые с 2008 года, когда он в последний раз проводился как турнир WTA Premier. Это будет 33-й по счету розыгрыш соревнований в Линце.

• Официальный мяч турнира — Dunlop Fort All Court.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 29 января. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 4 февраля.

• Из чемпионок прошлых лет в этом году в Линце выступят: Анастасия Потапова (2023), Камила Джорджи (2018), Анастасия Павлюченкова (2015) и Анжелик Кербер (2013).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Анджелик Кербер (Германия)

Синья Краус (Австрия)

Елена Остапенко (Латвия)

Даяна Ястремская (Украина)

ТОП-8 сеяных и их соперницы (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)

1. Елена Остапенко (Латвия) — квалифаер/Камила Джорджи (Италия)

2. Екатерина Александрова (-) — квалифаер/Анна Блинкова (-)

3. Донна Векич (Хорватия) — квалифаер/Даяна Ястремская (Украина)

4. Элизе Мертенс (Бельгия) — Анжелик Кербер (Германия)/Лучия Брондзетти(Италия)

5. Анастасия Потапова (-) — квалифаер

6. Жасмин Паолини (Италия) — Кэти Бултер (Великобритания)

7. Варвара Грачева (Франция) — квалифаер

8. Петра Мартич (Хорватия) — Катержина Синякова (Чехия)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $8,860

R2: 60 очков / $13,170

QF: 108 очков / $24,200

SF: 195 очков / $51,205

FR: 325 очков / $87,655

W: 500 очков / $142,000

Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия)

Соперники ТОП-4 сеяных в первом круге турнира

1. Николь Мелихар/Эллен Перес (США/Австралия) — Алисия Барнетт/Мая Ламсден (Великобритания)

2. Ульрикке Эйкери/Тереза Михалкова (Норвегия/Словакия) — Виктория Грунчакова/Александра Панова (Словакия/-)

3. Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Эликсан Лешемья/Оливия Николлз (Франция/Великобритания)

4. Эйжа Мухаммад/Алиша Паркс (США) — Мелани Клаффнер/Синья Краус (Австрия, WC)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $5,140

QF: 108 очков / $8,510

SF: 195 очков / $16,430

FR: 325 очков / $28,720

W: 500 очков / $47,390

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