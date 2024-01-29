Молчанов дебютирует в топ-60 парного рейтинга ATP, Крутых покидает топ-300

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Виталий Сачко остается лидером украинского мужского тенниса и занимает на этой неделе 165-е место (+3) в мировой классификации. Илья Марченко опустился на 228-ю позицию (-11), а Алексей Крутых покинул пределы топ-300 и занимает на этой неделе 342-е место (-45).

Свой личный рейтинговый рекорд на этой неделе обновили:

Эрик Ваншельбойм — №377 (+16)

Вадим Урсу — №437 (+1)

Вячеслав Белинский — №498 (+13)

Юрий Джавакян — №511 (+1)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе впервые поднялся на 58-е место (+6), дебютировав в топ-60 парного рейтинга. Напомним, что украинец в Мельбурне впервые в карьере сыграл в третьем круге турнира Grand Slam. Владислав Манафов занимает 109-е место (-2), а Владимир Ужиловский — 232-ю позицию (+1).

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