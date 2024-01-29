Организаторы соревнований в Линце сообщили о причине отказа от участия в турнире Элины Свитолиной

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице турнира в социальной сети Х

«Элине Свитолиной к сожалению, пришлось отказаться от участия перед началом нашего турнира. Элина сделала всё возможное, чтобы сыграть, но она ещё не до конца восстановилась после проблем со спиной, которые беспокоили её ещё на Australian Open. Выздоравливай поскорее, Элина! 🫶», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за травмы спины Элина Свитолина не смогла доиграть матч четвертого круга Открытого чемпионата Австралии против Линды Носковой.

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Жеребьевка турнира в Линце состоялась сегодня. В Австрии в одиночном разряде выступит Даяна Ястремская, которая получила wild card, а в парном турнире сыграет Надежда Киченок.

btu.org.ua