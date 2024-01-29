Теннис
Рейтинг ATP. Хуркач обновил личный рекорд в первой десятке, 43-летний Бопанна стал лучшим парником мира
Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
По итогам Australian Open в топ-5 рейтинга изменений не произошло: чемпион турнира Янник Синнер остался на четвёртой позиции, а финалист, Даниил Медведев, занимает третью строчку.
На восьмое место, что является его персональным рекордом, поднялся Хуберт Хуркач, а Тэйлор Фритц вернулся в топ-10 и находится на десятой позиции.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 29.01.2024)
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255 очков
3. Даниил Медведев (-) — 8765 очков
4. Янник Синнер (Италия) — 8310 очков
5. Андрей Рублёв (-) — 5050 очков
6. Александр Зверев (Германия) — 5030 очков
7. Хольгер Руне (Дания) — 3685 очков (+1)
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3540 очков (+1)
9. Тэйлор Фритц (США) — 3195 очков (+3)
10. Стефанос Циципас (Греция) — 3025 очков (-3)
Нуну Боржеш и Чжан Чжичжэнь дебютировали в топ-50 мирового рейтинга. Напомним, что португалец дошёл до четвёртого круга и повторил достижение своего соотечественника Жуана Соузы, который играл на этой стадии на US Open-2018 и Уимблдоне-2019.
Артур Казо, который также сыграл в 1/8 финала на австралийском «мэйджоре», впервые вошёл в топ-100.
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
8. Хуберт Хуркач (+1)
17. Адриан Маннарино (+2)
25. Себастиан Баэс (+4)
28. Томас Мартин Этчеверри (+4)
38. Маттео Арнальди (+3)
47. Нуну Боржеш (+22)
50. Чжан Чжичжэнь (+4)
57. Фабиан Марожан (+57)
61. Павел Котов (+4)
71. Александр Мюллер (+2)
73. Алекс Микельсен (+18)
76. Флавио Коболли (+24)
83. Артур Казо (+39) — дебют в топ-100
85. Александар Ковачевич (+16) — дебют в топ-100
Напомним, что парный рейтинг ATP возглавил Рохан Бопанна, который стал чемпионом на Australian Open вместе с Мэттью Эбденом. Индийский теннисист в возрасте 43 лет — теперь самый возрастной лидер мирового рейтинга как в одиночном, так и парном разрядах.