Рейтинг ATP. Хуркач обновил личный рекорд в первой десятке, 43-летний Бопанна стал лучшим парником мира

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

По итогам Australian Open в топ-5 рейтинга изменений не произошло: чемпион турнира Янник Синнер остался на четвёртой позиции, а финалист, Даниил Медведев, занимает третью строчку.

На восьмое место, что является его персональным рекордом, поднялся Хуберт Хуркач, а Тэйлор Фритц вернулся в топ-10 и находится на десятой позиции.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 29.01.2024)

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 9255 очков

3. Даниил Медведев (-) — 8765 очков

4. Янник Синнер (Италия) — 8310 очков

5. Андрей Рублёв (-) — 5050 очков

6. Александр Зверев (Германия) — 5030 очков

7. Хольгер Руне (Дания) — 3685 очков (+1)

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3540 очков (+1)

9. Тэйлор Фритц (США) — 3195 очков (+3)

10. Стефанос Циципас (Греция) — 3025 очков (-3)

Нуну Боржеш и Чжан Чжичжэнь дебютировали в топ-50 мирового рейтинга. Напомним, что португалец дошёл до четвёртого круга и повторил достижение своего соотечественника Жуана Соузы, который играл на этой стадии на US Open-2018 и Уимблдоне-2019.

Артур Казо, который также сыграл в 1/8 финала на австралийском «мэйджоре», впервые вошёл в топ-100.

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

8. Хуберт Хуркач (+1)

17. Адриан Маннарино (+2)

25. Себастиан Баэс (+4)

28. Томас Мартин Этчеверри (+4)

38. Маттео Арнальди (+3)

47. Нуну Боржеш (+22)

50. Чжан Чжичжэнь (+4)

57. Фабиан Марожан (+57)

61. Павел Котов (+4)

71. Александр Мюллер (+2)

73. Алекс Микельсен (+18)

76. Флавио Коболли (+24)

83. Артур Казо (+39) — дебют в топ-100

85. Александар Ковачевич (+16) — дебют в топ-100

Напомним, что парный рейтинг ATP возглавил Рохан Бопанна, который стал чемпионом на Australian Open вместе с Мэттью Эбденом. Индийский теннисист в возрасте 43 лет — теперь самый возрастной лидер мирового рейтинга как в одиночном, так и парном разрядах.

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