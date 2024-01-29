Рейтинг WTA. Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-10, Мертенс снова поднялась на вершину парной классификации

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг

Чжэн Циньвэнь благодаря выходу в финал на Australian Open впервые вошла топ-10 и занимает седьмую позицию. Китаянка стала второй теннисисткой из своей страны, которой этой удалось: в начале 2010 года в топ-10 дебютировала Л На. В итоге она сумела подняться на второе место в феврале 2014 года.

Линда Носкова, четвертьфиналистка австралийского «мэйджора», дебютировала в топ-30 рейтинга, а 16-летняя Бренда Фругвиртова, которая поднялась на 96-е место, стала второй самой юной теннисисткой в топ-100 после Мирры Андреевой.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 29.01.2024)

1. Ига Швёнтек (Польша) — 9770 очков

2. Арина Соболенко (-) — 8905 очков

3. Коко Гауфф (США) — 7200 очков (+1)

4. Джессика Пегула (США) — 5705 очков (+1)

5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688 очков (-2)

6. Онс Жабер (Тунис) — 4076 очков

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950 очков (+8)

8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846 очков (-1)

9. Мария Саккари (Греция) — 3710 очков (-1)

10. Каролина Мухова (Чехия) — 3520 очков (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

7. Чжэн Циньвэнь (+8)

23. Эмма Наварро (+3)

28. Марта Костюк (+9)

30. Линда Носкова (+20)

35. Мирра Андреева (+12)

38. Анна Калинская (+37)

41. Кэролайн Доулхайд (+2)

51. Магдалена Френх (+18)

62. Элина Аванесян (+12)

65. Виктория Томова (+5)

96. Бренда Фругвиртова (+11)

100. Мария Тимофеева (+70)

Парный рейтинг по итогам Australian Open вновь возглавила Элизе Мертенс, которая выиграла титул вместе с Се Шувэй. Бельгийка поднялась на первое место уже восьмой раз. Впервые ей это удалось в мае 2021 года. Отметим, что Се Шувэй занимает вторую позицию.

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