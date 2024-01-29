Теннис
Рейтинг WTA. Чжэн Циньвэнь дебютировала в топ-10, Мертенс снова поднялась на вершину парной классификации
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Чжэн Циньвэнь благодаря выходу в финал на Australian Open впервые вошла топ-10 и занимает седьмую позицию. Китаянка стала второй теннисисткой из своей страны, которой этой удалось: в начале 2010 года в топ-10 дебютировала Л На. В итоге она сумела подняться на второе место в феврале 2014 года.
Линда Носкова, четвертьфиналистка австралийского «мэйджора», дебютировала в топ-30 рейтинга, а 16-летняя Бренда Фругвиртова, которая поднялась на 96-е место, стала второй самой юной теннисисткой в топ-100 после Мирры Андреевой.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 29.01.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 9770 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8905 очков
3. Коко Гауфф (США) — 7200 очков (+1)
4. Джессика Пегула (США) — 5705 очков (+1)
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688 очков (-2)
6. Онс Жабер (Тунис) — 4076 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950 очков (+8)
8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846 очков (-1)
9. Мария Саккари (Греция) — 3710 очков (-1)
10. Каролина Мухова (Чехия) — 3520 очков (-1)
>>> Свитолина вернулась в топ-20, Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды, Ястремская поднялась более чем на 60 позиций
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
7. Чжэн Циньвэнь (+8)
23. Эмма Наварро (+3)
28. Марта Костюк (+9)
30. Линда Носкова (+20)
35. Мирра Андреева (+12)
38. Анна Калинская (+37)
41. Кэролайн Доулхайд (+2)
51. Магдалена Френх (+18)
62. Элина Аванесян (+12)
65. Виктория Томова (+5)
96. Бренда Фругвиртова (+11)
100. Мария Тимофеева (+70)
Парный рейтинг по итогам Australian Open вновь возглавила Элизе Мертенс, которая выиграла титул вместе с Се Шувэй. Бельгийка поднялась на первое место уже восьмой раз. Впервые ей это удалось в мае 2021 года. Отметим, что Се Шувэй занимает вторую позицию.