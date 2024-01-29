Виталий Сачко о предстоящем матче против сборной США: «Надеюсь, что у нас с ребятами получится показать наш лучший теннис»

Первая ракетка Украины Виталий Сачко — о предстоящем матче против соборной США в Кубке Дэвиса

Об ожиданиях от матча против сборной США и возможности сыграть за сборную Украины

«Честно говоря, ожидания у нас всегда самые большие, но соперник у нас очень непростой и мы это отлично понимаем. Надеюсь, что у нас с ребятами получится показать наш лучший теннис. Признаюсь, нетерпением жду этой встречи. Представлять Украину – это всегда честь и гордость для меня на протяжении всей моей жизни.

Сборная США – это очень серьезный соперник, не только для нас, но и для любой сборной. У них очень много опытных игроков, которые намного выше нас в рейтинге. Но в теннисе рейтинг за тебя не играет на корте, мяч круглый и случиться может все что угодно.

К сожалению, мы не можем сыграть этот матч дома, но надеюсь, что наши люди, проживающие в Литве, смогут прийти и поддержать нас в этом непростом матче».

О своем физическом состоянии

«Лично я физически чувствую себя хорошо, стараюсь постоянно поддерживать форму тренировками. С ребятами из сборной мы начинаем тренировки в воскресенье, но все постоянно тренируются, так что, я думаю, у них тоже все в этом плане хорошо».

Поединок Кубка Дэвиса между сборными Украины и США пройдет 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

btu.org.ua