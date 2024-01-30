ATP Challenger Tour. Риеди победил Чорича в финале и завоевал второй титул в сезоне, Эрбер выиграл одиночный турнир впервые с 2016 года

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Кемпер, Франция • 23-28 января • хард (зал) • €148,625

Действующий чемпион: Грегуар Баррер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Alt] Пьер-Юг Эрбер (Франция, №252) — [9] Дуе Айдукович (Хорватия, №141) 6:3, 6:2

32-летний Пьер-Юг Эрбер выиграл первый титул в одиночном разряде с октября 2016 года и пятый в карьере «челленджер». Француз прошел турнирную дистанцию не проиграв ни одного сета и во всех матчах кроме финала, выигрывал стартовую партию на тай-брейке. В обновленном рейтинге ATP французский теннисист вернется в топ-200 ATP впервые с июня 2022 года и займет 167-ю позицию (+85). За победу в турнире Эрбер получит $20,300 призовых.

Оттиньи-Лувен-ла-Нев, Бельгия • 23-28 января • хард (зал) • €148,625

Действующий чемпион: Давид Гоффен (Бельгия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Леандро Риеди (Швейцария №250) — [1/WC] Борна Чорич (Хорватия, №40) 7:5, 6:2

21-летний Леандро Риеди завоевал второй «челленджер» в этом сезоне и четвертый в карьере. Победа на 40-й ракеткой мира Чоричем в финале, стала для швейцарца первой в карьере, в матчах с соперниками из топ-50. На турнире в Бельгии Риеди стартовал в квалификации и одержал семь побед подряд. Победа на BW Open принесла теннисисту $20,300 призовых и 125 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на 175-ю позицию (+75).

Пунта дель Эсте, Уругвай • 23-28 января • грунт • $82,000

Действующий чемпион: проводится впервые

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Джанлука Магер (Италия, №327) — [4] Тияго Тиранте (Аргентина, №118) 6:7(5), 6:2, 6:0

29-летний Джанлука Магер выиграл шестой «челленджер» в карьере. Итальянец стартовал на турнире в квалификации и одержал семь побед подряд, проиграв лишь два сета. Победа в Пунта дель Эсте принесла победителю турнира $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР Магер поднимется на 64 позиции и расположится на 263-м месте.

Индиан-Уэллс, США • 23-28 января • хард • $41,000

Действующий чемпион: проводится впервые

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Блейс Бикнелл (Ямайка, №396) — [1/WC] Закери Швайда (США, №143) 6:3, 6:2

22-летний Блейс Бикнелл выиграл дебютный титул серии «челленджер» в карьере. За весь турнир представитель Ямайки не проиграл ни одного сета. Победа на Southern California Open 2 принесла теннисисту $5,660 призовых и 50 рейтинговых очков. Это позволило Бикнеллу установить личный рекорд и подняться на 319-ю позицию (+77) рейтинга ATP.

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