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Хуахин. Чжу Линь начала защиту титула, Мария и Фругвиртова вышли во второй круг

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 29 января — 4 февраля • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Чжу Линь (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Магда Линетт (Польша, 1) 6:4, 1:6, 6:1
Паула Бадоса (Испания) — Ландана Тараруди (Таиланд, WC) 3:6, 6:4, 6:1
Далма Галфи (Венгрия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:3, 6:0
Ван Сиюй (Китай, 5) — Ван Цян (Китай) 6:1, 6:1
Ван Синьюй (Китай, 3) — Эмина Бекташ (США) 5:2 (отказ)
Нао Хибино (Япония) — Камилла Рахимова (-) 7:6(4), 6:0
Виктория Голубич (Швейцария) — Лаура Пигосси (Бразилия) 6:1, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — Тхасапорн Накло (Таиланд, WC) 5:7, 6:3, 6:2
Анна Каролина Шмидлова (Словакия, 8) — Май Хонтама (Япония, Q) 7:6(5), 7:6(8)
Ван Яфань (Китай) — Алина Корнеева (-, Q)
Кэти Волынец (США) — Тамара Зиданшек (Словения) 6:2, 6:2
Татьяна Мария (Германия, 4) — Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) 6:3, 6:1
Арина Родионова (Австралия) — Юань Юэ (Китай, 6) 7:6(6), 4:6, 6:3
Бай Чжуосюань (Китай) — Клоэ Паке (Франция, Q) 7:6(5), 6:3
Линда Фругвиртова (Чехия) — Анастасия Тихонова (-, LL) 6:3, 6:1
Чжу Линь (Китай, 2) — Тайла Престон (Австралия, Q) 6:4, 7:5

Пары соперниц во втором круге: Шнайдер — Бадоса, Галфи — Ванс, Ван — Хибино, Голубич — Путинцева, Шмидлова — Ван, Волынец — Мария, Родионова — Бай, Фругвиртова — Чжу.

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