«Я уже тогда видел, что он хорошо рассчитывает время для удара», — Новак Джокович вспомнил 14-летнего Янника Синнера

В видеоролике, опубликованном на официальной странице TennisTV в социальных сетях накануне их поединка в финале Итогового чемпионата АТР в прошлом году, серба спросили его мнение о Синнере

«Что ж, я вижу кого-то, кто стучится в дверь финала турнира Grand Slam уже несколько лет, кого-то, кто хорошо усовершенствовал свою игру», — сказал Джокович в интервью TennisTV.

«С ним Даррен Кэхилл, у него отличная команда, отличный тренер, он настолько профессиональный, настолько преданный своему делу, насколько это возможно в мире тенниса, очень хороший парень.

Я знаю его с самого детства, мы тренировались в теннисной академии Пьятти в Италии, когда Риккардо был его тренером, поэтому я помню его еще 14-летним, с кудрявыми рыжими волосами, и уже тогда можно было заметить, что он очень хорошо рассчитывает время для удара».

22-летний Янник Синнер победил Новака Джоковича на пути к своему первому титулу на «мэйджорах», прервав его 33-матчевую победную серию на кортах Australian Open. Следом за этим, в потрясающем финале итальянец одолел Даниила Медведева — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

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