Монпелье (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Монпелье проводится с 2010 года (ранее с 1987 по 2009 год соревнования проходили в Лионе). Матчи турнира проходят на крытых хардовых кортах многофункционального комплекса «Sud de France Arena», которая имеет общую вместимость 14 000 зрителей, а во время турнира вмещает 7 500 зрителей.

• Официальный мяч турнира — Head Tour

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 29 января. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 4 февраля.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Монпелье выступят: Александр Бублик (2022), Гаэль Монфис (2010, 2014, 2020), Люка Пуй (2018) и Ришар Гаске (2006, 2013, 2015, 2016).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Хольгер Руне (Дания)

Гарольд Майо (Франция)

Люка Пуй (Франция)

ТОП-8 сеяных и их соперники (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)

1. Хольгер Руне (Дания) — квалифаер/Ришар Гаске (Франция)

2. Александр Бублик (Казахстан) — Уго Гастон (Франция)/Денис Шаповалов (Канада)

3. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Максимильян Мартерер (Германия)/Артюр Казо (Франция)

4. Борна Чорич (Хорватия) — Хауме Мунар (Испания)/Педро Мартинес (Испания)

5. Энди Маррей (Великобритания) — Бенуа Пэр (Франция)

6. Александр Шевченко (Казахстан) — квалифаер

7. Александр Мюллер (Франция) — квалифаер

8. Гаэль Монфис (Франция) — Флавио Коболли (Италия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $6,215

R2: 25 очков / $10,165

QF: 50 очков / $17,510

SF: 100 очков / $30,220

FR: 165 очков / $51,400

W: 250 очков / $88,125

Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Грегуар Баррер/Люка Пуй (Франция)

Уго Гастон/Гарольд Майо (Франция)

ТОП-4 сеяных и их соперники

1. Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция) — Константин Францен/Хендрик Ебенс (Германия)

2. Джулиан Кэш/Роберт Гэллоуэй (Великобритания/США) — Робин Хаасе/Петр Ноуза (Нидерланды/Чехия)

3. Ллойд Гласспул/Генри Паттен (Великобритания) — Анирудх Чандрасекар/Виджай-Сундар Прашант (Индия)

4. Альбано Оливетти/Сем Вайссборн (Франция/Австрия) — Уго Гастон/Гарольд Майо (Франция, WC)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $3,160

QF: 50 очков / $5,370

SF: 100 очков / $9,600

FR: 165 очков / $16,380

W: 250 очков / $30,610

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