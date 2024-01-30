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Теннис

Монпелье. Маррей не смог обыграть Пэра и потерпел пятое поражение подряд

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Майкл Ммо (США) — Бенжамен Бонзи (Франция) 6:3, 7:5
Бенуа Пэр (Франция) — Энди Маррей (Великобритания) 2:6, 7:6(5), 6:3
Педро Мартинес (Испания) — Жауме Мунар (Испания) 6:4, 7:6(3)

Бенуа Пэр четвертый раз сыграл против Энди Маррея и впервые сумел его победить. Французский теннисист выиграл первый матч на уровне АТР-тура с августа 2022 года. Экс-первая ракетка мира Маррей проиграл пятый матч подряд (в этом году 0-3). Во втором круге турнира в Монпелье Бенуа Пэр сыграет против победителя французского дерби Гарольд Майо (WC) — Люка Пуй (WC).

Майкл Ммо впервые одержал победу на уровне АТР-тура на закрытом харде. Во втором круге американец вновь сыграет против французского игрока: Антуана Эскоффье (Q) или Александра Мюллера (7).

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