Монпелье. Молчанов и Эйссерик вышли в четвертьфинал парного разряда

Украинско-французский дуэт одержал первую победу на турнире ATP 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Денис Молчанов/Жонатан Эйссерик (Украина/Франция) — Тео Аррибаж/Люка Сансес (Франция/Франция) 7:6(8), 7:6(4)

Молчанов и Эйссерик во второй раз обыграли представителей Франции: в прошлом году они встречались с Аррибажем и Санчесом в финале «челленджера» в Милане. Именно тогда Денис и Жонатан провели свой предыдущий совместный матч.

В первом сете украинско-французская пара отыграла четыре сетбола, три из которых на тай-брейке.

В четвертьфинале Молчанов и Эйссерик сыграют с победителями матча Робин Хасе/Петр Ноуза (Нидерланды/Чехия) — Джулиан Кэш/Роберт Гэллоуэй (США/Великобритания, 2).

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