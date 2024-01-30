«Они оба великие спортсмены». Чемпион Australian Open Янник Синнер рассказал о кумирах своего детства

Победитель Australian Open-2024 итальянец Янник Синнер во время чемпионской фотосессии рассказал о кумирах своего детства

«Когда я был моложе, самым большим вдохновением для меня всегда был Роджер Федерер — из-за того, как он ведет себя на корте и как относится к людям за его пределами. Я бы даже сказал, что это смесь его и Рафы, потому что, знаете, у Рафы есть тот самый боевой дух. Они оба великие спортсмены».

Также 22-летний итальянец дал несколько советов начинающему теннисисту, который участвовал вместе с ним в интервью.

«Самое главное — просто стараться на протяжении всего своего пути. Окружить себя самыми прекрасными людьми, которых только можно найти, и просто принимать все с улыбкой. Тогда ты уже победил, а результат не имеет значения».

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер победил Даниила Медведева, отыгравшись с 0-2 по сетам.

btu.org.ua