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Теннис

Доминик Тим: «Рассматриваю этот сезон, как свой последний шанс»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим на пресс-конференции в Австрии рассказал, что всерьез думает над своим теннисным будущим

По словам австрийского теннисиста, этот год является «последним шансом»

«Я рассматриваю этот сезон, как свой последний шанс. Если я могу сделать прорыв, то это должно произойти как можно быстрее. Прошло почти два года, с тех пор как я вернулся после травмы. Последние два сезона я закончил на 100-м и 98-м местах. Если этот сезон я завершу на аналогичной позиции, то уже придется подумать, стоит ли это всех усилий.», — сказал Доминик Тим.

Экс-3-я ракетка мира Доминик Тим также объявил, что не будет играть на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Вместо этого австриец выступит на трех грунтовых турнирах серии «челленджер,» чтобы набрать рейтинговые очки и уверенность в своих силах перед «Мастерсом» в Монте-Карло.

Австриец рассказал, что завершил сотрудничество с Бенджамином Эбрагимзаде после австралийской серии и сейчас работает с новым тренером, имя которого пока не объявил.

btu.org.ua

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