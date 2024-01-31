Карлос Мойя: «Если не помешают травмы, Надаль будет претендовать на победу во всех турнирах, в которых будет участвовать»

В интервью испанскому изданию Punto de Break, тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя рассказал, что не сомневается, что его подопечный сможет конкурировать с топ-игроками, после длительного перерыва связанного с травмой.

«Почему нет? Он отлично провел первые два матча в Брисбене и почти победил соперника, который через неделю почти победил Циципаса на Australian Open (Джордана Томпсона — прим. BTU). То есть играл на высоком уровне.

Если говорить об одном матче, то я не сомневаюсь в уровне, который может показать Рафа. Пока что неизвестно, что будет, если сегодня он победит одного топ-игрока, а завтра придется играть с еще одним. Он еще не вошел в соревновательный ритм, и именно этого нам не хватает. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы быть готовым на 100%».

«Вернется ли Рафа на прежний уровень? Я оптимист, но в то же время реалист. Полтора года назад Рафа выиграл Ролан Гаррос. Если ему не хватало стабильности, то только из-за травм. До травмы на Уимблдоне он проводил потрясающий сезон. Не знаю насчет того уровня, но если не помешают травмы, думаю, он будет претендовать на победу на турнирах, в которых участвует. Ему нужна стабильность, но если она появится, то Рафа вернется на свой уровень».

«Будет ли он продолжать свою карьеру после этого сезона? Да, а почему нет? Он сам говорил об этом в интервью. Он заслужил право выбирать, как, где и когда хочет закончить. Несмотря на изменения в жизни, связанные с рождением ребенка, он хочет соревноваться дальше», — рассказал тренер 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam.

Напомним, что Рафаэль Надаль сыграл на соревнованиях в Брисбене впервые за последний год, но после поражения в четвертьфинале, принял решение сняться с Открытого чемпионата Австралии. Следующим турниром, где должен сыграть испанец будут соревнования АТР 250 в Дохе, которые пройдут с 19 по 24 февраля.

btu.org.ua