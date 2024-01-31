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Каролин Гарсия: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь пишут, что он закончился для тенниса — это забавно»

20-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия раскритиковала тех, кто говорит, что Новак Джокович больше не сможет выигрывать главные турниры

«Я немного полистала новости и оказалось, что Джокович две недели назад был GOAT, все еще такой молодой, такой невероятный, выходящий за рамки своего возраста, снова идет за очередным «мэйджором», настоящее вдохновение. А теперь… он слишком стар, мы в совершенно новой эпохе, он закончился для тенниса…Это забавно», — написала француженка в своем аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, что 36-летний Новак Джокович проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Яннику Синнеру и прервал свою 33-матчевую серию побед на австралийском «мэйджоре». 22-летний итальянец в итоге стал победителем турнира, обыграв в пятисетовом финале Даниила Медведева.

btu.org.ua

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