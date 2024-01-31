Теннис
Кобленц. Марченко уступил «лаки лузеру» в первом круге
Илья Марченко выбыл из борьбы на «челленджере» в Германии
Кобленц, Германия • 29 января — 4 февраля • хард • €120,950
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Илья Марченко (Украина) — Давид Хорда Санчис (Испания, LL) 4:6, 6:3, 1:6
Украинский теннисист потерпел четвёртое поражение подряд, при этом третье в текущем сезоне. В начале месяца Марченко проиграл в первом круге «челленджера» в Нумеа, а затем на старте отбора Australian Open.