Монпелье. Гаске проиграл восьмой матч подряд, Казо и Шаповалов одержали разгромные победы на старте турнира

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Пабло Лламас Руис (Испания, Q) — Ришар Гаске (Франция) 7:6(6), 7:5

Александр Мюллер (Франция, 7) — Антуан Эскоффье (Франция, Q) 7:6(4), 6:3

Гарольд Майо (Франция, WC) — Люка Пуй (Франция, WC) 6:4, 7:5

Артур Казо (Франция) — Максимилиан Мартерер (Германия) 6:1, 6:3

Грегуар Баррере (Франция) — Уго Бланше (Франция, Q) 6:7(7), 6:4, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) — Уго Гастон (Франция) 6:1, 6:2

21-летний Артур Казо выиграл свой 5-й матч в основной сетке на уровне АТР-тура. Француз стал одной из сенсации Открытого чемпионата Австралии, сумев из квалификации дойти до четвертого круга (обыграл Хольгера Руне во втором круге). Во втором раунде домашнего турнира Казо сыграет против третьего сеяного Феликса Оже-Альяссима.

Денис Шаповалов сыграл третий матч после своего возвращения и одержал первую победу. Канадец не выступал с прошлогоднего Уимблдона из-за травмы колена. Во втором круге Шаповалов встретится cо второй ракеткой турнира Александра Бублика, которому проиграл оба очных поединка в 2020-2021 годах.

Ришар Гаске проиграл восьмой матч подряд на уровне АТР-тура (0-3 в этом году). Свою последнюю победу 37-летний француз праздновал во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме в середине августа прошлого года. Соперник Гаске — 21-летний Пабло Лламас-Руис впервые выиграл матч на харде на уровне АТР-тура и во втором круге сыграет против седьмой ракетки мира Хольгера Руне.

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