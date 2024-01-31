Монпелье. Монфис с «баранкой» проиграл свой стартовый матч, Майо разгромил Пэра

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Констан Лестьенн (Франция) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) 4:6, 6:4, 6:2

Флавио Коболли (Италия) — Гаэль Монфис (Франция, 8) 6:7(8), 6:3, 6:0

Александр Шевченко (Казахстан, 6) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) 6:4, 4:6, 6:4

Гаэль Монфис сыграл четвертый матч в этом сезоне и потерпел третье поражение. Французский теннисист впервые с Ролан Гаррос-2021 проиграл сет с «баранкой». Его соперник Флавио Коболли выиграл свой первый матч в основной сетке турнира АТР на закрытом харде. Во втором круге итальянец сыграет против еще одного француза Констана Лестьенна.

Второй круг

Майкл Ммо (США) — Александер Мюллер (Франция, 7) 6:4, 6:4

Гарольд Майо (Франция, WC) — Бенуа Пэр (Франция) 6:1, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) — Александр Бублик (Казахстан, 2)

Гарольд Майо второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР — в ноябре прошлого года он дошел до этой стадии в Метце. За свой дебютный полуфинал француз сыграет против победителя встречи Артур Казо — Феликс Оже-Альяссим.

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