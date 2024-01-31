Новак Джокович о своих достижениях: «Сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг?»

Находясь в Мельбурне, Новак Джокович принял участие в программе The Today Show, где ведущий Карл Стефанович спросил его о репутации игрока, которого очень трудно победить

«В моей стране есть поговорка: «Вы можете уничтожить нас, наши тела, но вам никогда не уничтожить наш дух». Я действительно верю в это», — сказал Джокович.

«В конце концов, сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг? Говорю это не для того, чтобы похвалить себя, а для того, чтобы напомнить себе это: «Эй, ущипни себя, посмотри, где находишься, взгляни на все, что сделал». Нужно наслаждаться этим и ценить. В то же время я чувствую, что это лишь одна глава моей жизни. Впереди еще много глав».

Первая ракетка мира боролся за свой 25-й титул Grand Slam на недавно завершившемся Открытом чемпионате Австралии. В полуфинале серб в четырех сетах уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру и прервал свою 33-матчевую серию побед на кортах в Мельбурне.

btu.org.ua