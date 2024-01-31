Теннис
Седьмая ракетка мира расстался с известным тренером через месяц после начала сотрудничества
Хольгер Руне продолжает экспериментировать со своим тренерским штабом
В конце декабря датчанин объявил, что в его команде будет работать многолетний тренер Роджера Федерера — Северин Люти. Вчера стало известно, что он больше не входит в команду Руне. Причиной стало то, что швейцарский наставник не сможет находиться с теннисистом постоянно во время турниров.
Как сообщила журналистам мать Хольгера Анке Руне, вместо Люти основным тренером станет экс-теннисист Кенетт Карлсен, который уже достаточно давно сотрудничает с Хольгером. Также в тренерском штабе датчанина остается бывшая первая ракетка мира и чемпион восьми турниров Grand Slam Борис Беккер.
На Открытом чемпионате Австралии Хольгер Руне неожиданно проиграл во втором круге обладателю wild card Артуру Казо.