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Теннис

Седьмая ракетка мира расстался с известным тренером через месяц после начала сотрудничества

Хольгер Руне продолжает экспериментировать со своим тренерским штабом

В конце декабря датчанин объявил, что в его команде будет работать многолетний тренер Роджера Федерера — Северин Люти. Вчера стало известно, что он больше не входит в команду Руне. Причиной стало то, что швейцарский наставник не сможет находиться с теннисистом постоянно во время турниров.

Как сообщила журналистам мать Хольгера Анке Руне, вместо Люти основным тренером станет экс-теннисист Кенетт Карлсен, который уже достаточно давно сотрудничает с Хольгером. Также в тренерском штабе датчанина остается бывшая первая ракетка мира и чемпион восьми турниров Grand Slam Борис Беккер.

На Открытом чемпионате Австралии Хольгер Руне неожиданно проиграл во втором круге обладателю wild card Артуру Казо.

btu.org.ua

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