Даяна Ястремская о своем выступлении на Australian Open: «Это было мое возвращение и это также какая-то новая история для меня»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью YouTube каналу «Сорокин Теннис» подвела итоги своего выступления на первом в сезоне турнире Grand Slam, где она дошла до полуфинала, стартовав в квалификации

«Первое, что приходит в голову.. Полуфинал Grand Slam – это то, где я всегда себя видела. Не только полуфинал, но и финал. Этот полуфинал был одним из самых эмоциональных матчей. И сам турнир получился одним из самых эмоциональных как раз из-за квалификации. Когда ты стартуешь с основы, ты четко знаешь, что впереди у тебя две недели турнира. Квалификация – это только три матча, но этот этап длится целую неделю. У меня не было ощущения, что я уже на Australian Open. Было чувство, что еще нужно пройти какой-то путь, чтобы только-только заиграть на турнире. После квалификации я была очень рада своим результатам, мне этого уже было достаточно. У меня была такая радость, как будто я уже победила на «мейджоре».

Когда началась основа, то я просто включилась. Это было то, где я всегда хотела быть. Матч за матчем меня так затягивало, что я забывала, на какой стадии я нахожусь. Так что это были незабываемые эмоции, которые хочется сохранить внутри. Я считаю, что это не я проиграла в полуфинале, а мое тело. Потому что морально я была готова. Тело немного меня подвело. Это было мое возвращение и это также какая-то новая история для меня. Я еще не поднималась так высоко, чтобы назвать это выступление своим возвращением, но я и не могу назвать это фурором, потому что раньше я уже плюс-минус была на этом уровне. Это как будто все вместе: и забытое старое, и что-то новое», — рассказала Даяна Ястремская.

Напомним, что на турнире в Мельбурне 23-летняя Даяна Ястремская стала первой украинской теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала в одиночном разряде.

btu.org.ua