Энди Маррей: «Большинство людей на моем месте сейчас бы все бросили и сдались, но я не такой»

Британский теннисист Энди Маррей в своих соцсетях отреагировал на статью BBC «Близок ли конец для трехкратного победителя «мэйджоров» после очередного поражения?»

Экс-первая ракетка мира написал, что большинство бы сдались в его нынешней ситуации, но он не намерен этого делать.

«Запятнать свое наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас в ужасном положении, это точно. Большинство людей на моем месте сейчас бы все бросили и сдались. Но я не такой, как большинство, и мой разум работает иначе. Я не сдамся. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые я знаю, что способен», — написал Энди Маррей в своем аккаунте в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Напомним, что ранее, после проигрыша в первом раунде Australian Open-2024 Энди Маррей допустил, что этот сезон может стать последним в его карьере.

Недавно британец потерпел пятое подряд поражение, проиграв в Монпелье Бенуа Перу, который не побеждал в ATP-туре на протяжении 18 месяцев.

btu.org.ua