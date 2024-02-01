Янник Синнер: «На мой взгляд, упорная работа, наличие рядом верных людей и правильный менталитет — это самое главное»

Четвертая ракетка мира Янник Синнер провел пресс-конференцию в Италии после своей победы на Открытом чемпионате Австралии, где он в финале обыграл в пяти сетах Даниила Медведева

«Было отлично провести несколько дней дома, побывать на приеме у Премьер-министра, но теперь Австралия для меня закончилась. Нужно смотреть вперед и возвращаться к тренировкам. Цель этого сезона — добиться на турнирах Grand Slam чуть более высоких результатов, чем в прошлом году, когда я дошел до полуфинала на Уимблдоне. Первый «мэйджор» в этом году прошел хорошо, но впереди еще три, так что сезон на этом не заканчивается. Я всегда мечтал выиграть турнир Grand Slam и теперь я знаю, что это значит, и какие эмоции это приносит. Не могу дождаться, когда вернусь к работе и попытаюсь почувствовать это снова. Большое значение в ближайшие месяцы будет иметь планирование. В прошлом году у нас было много моментов, когда я вообще не прикасался к ракетке.

Я буду много работать в тренажерном зале, в последние несколько месяцев мы работали над ментальным аспектом. Теперь я посвящу себя физической подготовке и стойкости. На мой взгляд, упорная работа, наличие рядом верных людей и правильный менталитет — это самое главное», — сказал Янник Синнер.

Также итальянец рассказал о поддержке болельщиков и о том, как справляется с давлением на теннисном корте.

«Конечно давление всегда присутствует, но давление — это что-то хорошее. Вы должны принимать его с пользой для себя. Это всегда привилегия, потому что не так много игроков, на которых оказывается такое давление. С другой стороны, когда на тебя давят, это значит, что люди верят, что я действительно могу сделать что-то большое.

Что такое быть №1 в мире? Есть большая разница между тем, чтобы быть в топ-5 и быть в топ-3. То же самое касается топ-3 и №1 в мире. Нужно делать шаг за шагом. Я понимаю, что мне еще нужно улучшить свою физическую форму, силу и выносливость. Что касается тенниса, то я могу делать все немного лучше, особенно на своей подаче. Мне еще есть над чем работать.

Я чувствую тепло людей, их энтузиазм, это радует меня, но я все тот же мальчик, каким был две недели назад. Я спокойно воспринимаю эту популярность. Я счастлив разделять все эти эмоции, но это был всего лишь один турнир, и вполне возможно, что дальше мои результаты будут не такими хорошими «.

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