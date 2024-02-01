Марта Костюк выполнила больше всех виннеров на Australian Open, Даяна Ястремская — на третьем месте

Сервис спортивной статистики Opta опубликовал топ-5 теннисисток, которые выполнили больше всех виннеров на Открытом чемпионате Австралии

В топ-5 попали сразу две украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская

1. Марта Костюк (Украина) — 186 / 5 игр

2. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 184 / 7 игр

3. Даяна Ястремская (Украина) — 161 / 6 игр

4. Анна Калинская (-) — 153 / 5 игр

5. Арина Соболенко (-) — 151 / 7 игр

Отметим, что больше всего виннеров Костюк сделала в трехчасовом поединке второго круга против Элизе Мертенс — 50. Остальные распределись следующим образом:

R1: Клэр Лю — 29

R3: Элина Аванесян — 49

R4: Мария Тимофеева — 19

QF: Коко Гауфф — 39

Виннеры Даяны Ястремской в матчах основной сетки Australian Open распределились так:

R1: Маркета Вондроушова — 26

R2: Варвара Грачева — 22

R3: Эмма Наварро — 36

R4: Виктория Азаренко — 38

QF: Линда Носкова — 19

SF: Чжэн Циньвэнь — 20

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