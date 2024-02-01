Теннис
Марта Костюк выполнила больше всех виннеров на Australian Open, Даяна Ястремская — на третьем месте
Сервис спортивной статистики Opta опубликовал топ-5 теннисисток, которые выполнили больше всех виннеров на Открытом чемпионате Австралии
В топ-5 попали сразу две украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская
1. Марта Костюк (Украина) — 186 / 5 игр
2. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 184 / 7 игр
3. Даяна Ястремская (Украина) — 161 / 6 игр
4. Анна Калинская (-) — 153 / 5 игр
5. Арина Соболенко (-) — 151 / 7 игр
Отметим, что больше всего виннеров Костюк сделала в трехчасовом поединке второго круга против Элизе Мертенс — 50. Остальные распределись следующим образом:
R1: Клэр Лю — 29
R3: Элина Аванесян — 49
R4: Мария Тимофеева — 19
QF: Коко Гауфф — 39
Виннеры Даяны Ястремской в матчах основной сетки Australian Open распределились так:
R1: Маркета Вондроушова — 26
R2: Варвара Грачева — 22
R3: Эмма Наварро — 36
R4: Виктория Азаренко — 38
QF: Линда Носкова — 19
SF: Чжэн Циньвэнь — 20