Четвёртая ракетка мира снялась с турниров WTA 1000 в Дохе и Дубае

Джессика Пегула пропустит соревнования на Среднем Востоке во второй половине месяца

Американская теннисистка не сыграет на турнирах в Дохе (11-17 февраля) и Дубае (18-24 февраля) из-за травмы шеи.

Напомним, что американка в последний раз выходила на корт в середине января, когда уступила во втором круге Australian Open и затем снялась с парного турнира, где была лидером посева вместе с Коко Гауфф.

В прошлом году Пегула дошла до финала в Дохе (турнир был категории 500), а в Дубае она сыграла в полуфинале. Также отметим, что два предыдущих сезона Пегула и Гауфф становились чемпионками в парном разряде в Дохе.

btu.org.ua