Хольгер Руне одержал 100-ю победу на уровне ATP-тура

20-летний Хольгер Руне во втором круге в Монпелье обыграл Пабло Лламаса-Руиса — 7:5, 6:2.

Для седьмой ракетки мира это 100-я победа в карьере в основной сетке на уровне АТР-тура (датчанин потерпел 64 поражения).

14 из этих побед были одержаны в 29 матчах против соперников из Топ-10 (процент побед — 48,3%, что является шестым показателем среди действующих игроков).

Хольгер стал четвертым игроком, родившимся в 2000-х, кому удалось выиграть 100 матчей, после Феликса Оже-Альяссима, Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Также он стал пятым скандинавом, который одержал такое количество побед до 21-летия, после Бьорна Борга, Матса Виландера, Стефана Эдберга и Кенетта Карлссона.

В четвертьфинале турнира в Монпелье Руне сыграет с представителем США Майклом Ммо (№133 ATP). Это будет первая встреча между теннисистами.

btu.org.ua