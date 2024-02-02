Хуахин. Галфи остановила пятую сеяную, Родионова впервые за более чем шесть лет вышла в 1/4 финала

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 29 января — 4 февраля • хард • $267,082

Действующая чемпионка: Чжу Линь (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Паула Бадоса (Испания) 6:2, 3:4 (отказ)

Далма Галфи (Венгрия, Q) — Ван Сиюй (Китай, 5) 6:4, 3:6, 7:5

Ван Синьюй (Китай, 3) — Нао Хибино (Япония) 7:5, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — Виктория Голубич (Швейцария) 7:6(0), 7:6(1)

Ван Яфань (Китай) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия, 8) 6:2, 6:4

Кэти Волынец (США) — Татьяна Мария (Германия, 4) 5:7, 6:2, 6:2

Чжу Линь (Китай, 2) — Линда Фругвиртова (Чехия) 6:2, 6:2

Арина Родионова (Австралия) — Бай Чжуосюань (Китай) 3:6, 6:1, 6:0

Далма Галфи (№137 WTA) проведёт третий в карьере четвертьфинал на уровне Тура и попробует во второй раз выйти в 1/2 финала. В июле 2021 года венгерка была в четвёрке сильнейших на домашних кортах в Будапеште.

Ван Яфань не выходила в четвертьфинал турнира WTA с 2020 года, когда играла на этой стадии в Монтеррее.

Кэти Волынец впервые с марта прошлого года вышла в четвертьфинал турнира WTA. Тогда она дошла до полуфинала соревнований в Остине.

Арина Родионова во второй раз сыграет на четвертьфинальной стадии в одиночном разряде в WTA-туре. В 2017 году австралийка показала такой результат в Наньчане.

Пары соперниц в четвертьфинале: Шнайдер — Галфи, Ван — Путинцева, Ван — Волынец, Родионова — Чжу.

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