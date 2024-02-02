Теннис
Клуж-Напока. Завацкая и Колб получили соперниц в квалификации
На турнире WTA в Румынии состоялась жеребьёвка в отборочной сетке
Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Катарина Завацкая (№175 WTA) в первом раунде встретится с местной теннисисткой Лавинией Танасие (№702 WTA).
Надя Колб (№625 WTA) свой дебютный матч в квалификации турнира WTA проведёт против итальянки Лукреции Стефанини (№153 WTA). Отметим, что сегодня Надя Колб, вместе с сестрой Мариной, сыграет в полуфинале парного турнира ITF W50 в Порту.