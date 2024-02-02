Линц. Киченок и Фридсам обыграли четвёртых сеяных на пути в полуфинал

Украинско-немецкая пара победила в четвертьфинале турнира WTA в Австрии

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок/Анна-Лена Фридсам (Украина/Германия) — Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США/США, 4) 7:5, 1:6, 10-8

Киченок и Фридсам продолжают борьбу за титул в Линце. Напомним, что в прошлом году теннисистки смогли дойти до финала турнира. Сегодня на решающем тай-брейке Киченок и Фридсам уступали со счётом 2-5.

Следующие соперницы украинско-немецкой пары определятся в матче Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия/Италия) — Ульрикке Эйкери/Тереза Михаликова (Норвегия/Словакия).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua