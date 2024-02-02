Первая ракетка Австралии станет самой возрастной дебютанткой топ-100 в истории

34-летняя Арина Родионова после выхода в четвертьфинал на турнире в Хуахине гарантировала себе место среди ста сильнейших теннисисток мира

Теннисистка из Австралии в начале 2023 года находилась за пределами топ-300 мирового рейтинга. В прошлом сезоне Родионова десять раз дошла до финала на турнирах ITF и завоевала семь титулов. Четвертьфинал на турнире WTA в Хуахине стал для нее вторым в карьере на этом уровне и первым с 2017 года.

В понедельник 5 января Арина Родионова впервые попадет в сотню сильнейших рейтинга WTA и в свои 34 года станет самой возрастной дебютанткой топ-100 в истории тенниса.

Напомним, что несколько недель назад Родионова раскритиковала австралийскую федерацию тенниса за то, что ей не предоставили wild card в основную сетку Australian Open, несмотря на то, что она является первой ракеткой страны. В квалификации она проиграла уже в первом круге.

Арина Родионова, уроженка Тамбова, выступает за Австралию с февраля 2014 года.

btu.org.ua