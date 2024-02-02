Украинские сборные U14 и U16 сыграли первые матчи квалификации Зимнего Кубка Европы

Украинские национальные команды в возрастных категориях U14 и U16 стартовали в квалификации Зимнего Кубка Европы

Мальчики U14 | Познань (Польша)

1/4 финала

УКРАИНА 1-2 ПОЛЬША

Юрий Осыка — Себастьян Тежерина 3:6, 6:3, 6:4

Александр Тютченко — Блажей Кржышко 3:6, 6:1, 4:6

Юрий Осыка/Александр Тютченко — Блажей Кржышко/Себастьян Тежерина 3:6, 0:6

Завтра в полуфинале утешительной сетки украинцы сыграют против сборной Молдовы.

Девочки U14 | Ставангер (Норвегия)

1/4 финала

[2] УКРАИНА 3-0 ФИНЛЯНДИЯ

София Белинская — Стелла Хантту 6:1, 6:2

Полина Скляр — Аннина Канерва 6:2, 6:4

София Белинская/Александра Назаренко — Ванесса Лагерлеф/Стелла Хантту 6:1, 6:3

В полуфинале украинки встретятся с командой Дании, которая со счетом 2-1 победила сборную Болгарии. Победитель этой встречи получит возможность сыграть в финальном турнире Зимнего Кубка Европы.

Мальчики U16 | Реджо Эмилия (Италия)

1/4 финала

[3] УКРАИНА 2-1 ХОРВАТИЯ

Тимур Чуканов — Мауро Маврачич 6:3, 6:1

Родион Четвериков — Ивон Йованович 4:6, 4:6

Григорий Картавенко/Тимур Чуканов — Ивон Йованович/Хрвое Ютреса 3:6, 6:4, 10-4

За место в финальном турнире украинцы сыграют против лидеров посева сборной Португалии, которая выиграла все три поединка в противостоянии с Андоррой.

Девочки U16 | Пщина (Польша)

1/4 финала

УКРАИНА 1-2 ПОЛЬША [4]

Алина Корнева — Надя Аффельт 4:6, 2:6

София Криворучко — Барбара Костецка 6:3, 6:7(4), 6:2

Алина Корнева/София Криворучко — Надя Аффельт/Инка Вавршкевич 2:6, 5:7

В полуфинале утешительной сетки украинки сыграют против сборной Словении.

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