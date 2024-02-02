Теннис
Украинские сборные U14 и U16 сыграли первые матчи квалификации Зимнего Кубка Европы
Украинские национальные команды в возрастных категориях U14 и U16 стартовали в квалификации Зимнего Кубка Европы
Мальчики U14 | Познань (Польша)
1/4 финала
УКРАИНА 1-2 ПОЛЬША
Юрий Осыка — Себастьян Тежерина 3:6, 6:3, 6:4
Александр Тютченко — Блажей Кржышко 3:6, 6:1, 4:6
Юрий Осыка/Александр Тютченко — Блажей Кржышко/Себастьян Тежерина 3:6, 0:6
Завтра в полуфинале утешительной сетки украинцы сыграют против сборной Молдовы.
Девочки U14 | Ставангер (Норвегия)
1/4 финала
[2] УКРАИНА 3-0 ФИНЛЯНДИЯ
София Белинская — Стелла Хантту 6:1, 6:2
Полина Скляр — Аннина Канерва 6:2, 6:4
София Белинская/Александра Назаренко — Ванесса Лагерлеф/Стелла Хантту 6:1, 6:3
В полуфинале украинки встретятся с командой Дании, которая со счетом 2-1 победила сборную Болгарии. Победитель этой встречи получит возможность сыграть в финальном турнире Зимнего Кубка Европы.
Мальчики U16 | Реджо Эмилия (Италия)
1/4 финала
[3] УКРАИНА 2-1 ХОРВАТИЯ
Тимур Чуканов — Мауро Маврачич 6:3, 6:1
Родион Четвериков — Ивон Йованович 4:6, 4:6
Григорий Картавенко/Тимур Чуканов — Ивон Йованович/Хрвое Ютреса 3:6, 6:4, 10-4
За место в финальном турнире украинцы сыграют против лидеров посева сборной Португалии, которая выиграла все три поединка в противостоянии с Андоррой.
Девочки U16 | Пщина (Польша)
1/4 финала
УКРАИНА 1-2 ПОЛЬША [4]
Алина Корнева — Надя Аффельт 4:6, 2:6
София Криворучко — Барбара Костецка 6:3, 6:7(4), 6:2
Алина Корнева/София Криворучко — Надя Аффельт/Инка Вавршкевич 2:6, 5:7
В полуфинале утешительной сетки украинки сыграют против сборной Словении.