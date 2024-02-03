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Теннис

Экс-18-я ракетка мира: «Тяжело слышать каждый день, что я только и делаю, что пью алкоголь, поэтому мне нет смысла продолжать играть в теннис»

34-летний француз Бенуа Пер рассказал о трудностях в карьере и отреагировал на критику его результатов

«Я был 18-м в мире, играл большие турниры, а сейчас год езжу по одним «челленджерам». Это очень сложно. Я постоянно слышу критику, что только и делаю, что пью алкоголь, поэтому мне нет смысла продолжать играть в теннис. Тяжело слышать это каждый день. Но я считаю, что приложил много усилий, поэтому получил отдачу.

У меня все еще есть страсть к теннису, желание играть на больших кортах и проводить сложные матчи. Ради этого я и играю, а не ради «челленджеров». Я все еще на том уровне, где могу играть те турниры, которые мне нравятся. Физически я готов и, если в голове порядок, могу достигать хороших результатов. Не хочу заканчивать на мелких турнирах и жалеть потом. Я уже давно знаю, что могу обыгрывать сильных соперников. Мне нравится играть против таких парней, как Энди Маррей — возможно он и близок к завершению карьеры, но его все также непросто обыграть. На больших кортах, я все еще могу показывать хорошие результаты».

Победа над Энди Марреем в первом круге турнира в Монпелье, стала для Бенуа Пэра первой на этом уровне за последние 18 месяцев. Во втором круге француз взял лишь пять геймов у своего соотечественника Гарольда Майо. В данный момент Бенуа Пэр занимает 112-е место в рейтинге АТР.

btu.org.ua

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