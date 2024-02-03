Гаэль Монфис: «Мне не хватает уверенности в себе, чтобы начать выигрывать матчи, но я по-прежнему наслаждаюсь игрой»

Гаэль Монфис прокомментировал свой ранний вылет с турнира в Монпелье изданию Midi Libre

Французский теннисист в трех сетах проиграл свой стартовый матч, в котором встречался с итальянцем Флавио Коболли

«Мне не хватает уверенности в себе, чтобы начать выигрывать матчи и продолжать в том же духе. Я вернусь к работе и постараюсь одержать победу в следующий раз. После этого уверенность быстро вернется. Я знаю, что после одной-двух побед все быстро вернется в нужное русло. Если я хорошо себя чувствую и могу навязать свою игру, я точно способен показать хороший теннис.

Сложность в том, что мой средний уровень упал по сравнению с тем, как я играл раньше. Я просто пытаюсь одержать победу. Учусь с этим справляться и сохранять мотивацию. Тяжело, когда ты много тренируешься, а в итоге проигрываешь в трех сетах В душе я по-прежнему боец, поэтому мне непросто.

Я проиграл в Монпелье в первом круге, но, возможно, дойду до полуфинала в Роттердаме. Хотя, скорее всего, проиграю в первом круге…

Когда я травмировал ногу (Гаэль выбыл на семь месяцев с сентября 2022-го по март 2023-го — прим. BTU), в жизни было много сложностей. Я понимал, что это надолго. Тогда я сказал себе: «Возможно, это конец, мне 36, я снова должен чем-то жертвовать…». Я поговорил с командой, с семьей… Элина помогла мне обрести уверенность, которую я уже утратил. Я дал себе последний шанс, сменив команду перед «Ролан Гаррос», смог восстановиться, поверить в себя и вернуться в строй.

Надеюсь, я снова смогу хорошо выступать. Я по-прежнему хочу побеждать. Я надеюсь подняться выше 70-й строчки и получать удовольствие от процесса. Я привыкаю чаще проигрывать. Когда ты проигрываешь раньше, все совсем иначе. Но я по-прежнему наслаждаюсь игрой, поэтому все в порядке».

Поражение от Коболли стало для Монфиса пятым за последние шесть матчей. На этой неделе Гаэль занимает 70-ю строчку в рейтинге ATP.

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