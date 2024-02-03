Теннис
Хуахин. Ван Яфань сыграет в полуфинале впервые с 2019 года, действующая чемпионка турнира Чжу Линь продолжает защиту титула
На турнире в Таиланде определились все участницы полуфинальных матчей
Хуахин, Таиланд • 29 января — 4 февраля • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Чжу Линь (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Диана Шнайдер (-) — Далма Галфи (Венгрия, Q) 6:2, 6:1
Ван Синьюй (Китай, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) 6:1, 3:6, 6:3
Ван Яфань (Китай) — Кэти Волынец (США) 1:6, 6:3, 7:6(4)
Чжу Линь (Китай, 2) — Арина Родионова (Австралия) 6:3, 6:3
Ван Яфань вышла в первый полуфинал турнира WTA с 2019 года. Последний раз она играла на этой стадии в Сеуле. Всего для китаянки это будет шестой полуфинал на уровне WTA-тура и она будет бороться за свой второй финал.
Ван Синьюй третий раз сыграла против Юлии Путинцевой и третий раз ее обыграла. Теннисистки также встретились в этом сезоне на соревнованиях в Окленде. Ван Синьюй четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA и попробует впервые выйти в финал в поединке против Дианы Шнайдер.
Чжу Линь четвертый раз за пять встреч обыграла Арину Родионову, которая установила возрастной рекорд в теннисе. Чжу Линь второй год подряд сыграет в полуфинале турнира в Хуахине (всего 9-й раз в полуфинале турнира WTA) и за место в финале поборется с Ван Яфань (счет их личного противостояния 4-3 в пользу Ван Яфань).
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram