Линц. Остапенко победила Павлюченкову и второй раз за месяц сыграет в финале

На турнире WTA 500 в Линце известны участницы финального матча

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573

Действующая чемпионка: Анастасия Потапова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, 1/WC) — Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:3

Екатерина Александрова (-, 2) — Донна Векич (Хорватия, 3) 5:7, 7:6(4), 7:6(6)

Елена Остапенко седьмой раз сыграла против Анастасии Павлюченковой и одержала шестую победу (теннисистки встретились впервые с 2021 года). Латвийская теннисистка проведет уже второй финал в этом году и 16-й за карьеру. В начале января Остапенко выиграла свой 7-й титул WTA, обыграв Дарью Касаткину в финале соревнований в Аделаиде.

Против Екатерины Александровой Остапенко сыграет 10-й раз. На ее счету четыре победы в этих противостояниях, в том числе в двух последних поединках в Сан-Диего (2023) и в Аделаиде в этом году.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua