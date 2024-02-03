Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Подводим статистические итоги сборной Украины после поединка с командой США

• Сборная Украины провела 71-й матч в Кубке Дэвиса. Впервые наша сборная боролась за попадание в финальный раунд командных соревнований, которые проходят в новом формате. Всего же Украина в пятый раз стояла на пороге попадания в Мировую группу и вновь не сумела преодолеть этот барьер.

2009 | Бельгия — 2:3 (Шарлеруа)

2013 | Испания — 0:5 (Мадрид)

2014 | Бельгия — 2:3 (Таллин)

2016 | Япония — 0:5 (Осака)

2023 | США — 0:4 (Вильнюс)

• Поражение от США стало 29-м для нашей команды в Кубке Дэвиса и шестой украинцы не смогли выиграть ни одного поединка (впервые с 2016 года, когда уступили 0:5 Японии).

• Орест Терещук провел 12-й матч в качестве капитана сборной Украины и потерпел пятое поражение. По количеству матчей у руля сборной Терещук обошел Александра Долгополова-старшего (11) и уступает лишь Михаилу Филиме (13). При этом Терещук шесть сезонов был в статусе капитана сборной (2008-2011, 2023-2024), что стало новым рекордом команды.

• Сборная Украины не смогла продлить свою победную серию в командном турнире и одержать третью победу подряд. В последний раз украинская сборная выиграла более двух игр подряд, когда в период 2012-2013 годов одержала пять побед в матчах с Монако, Кипром, Латвией, Словакией и Швецией.

• Илья Белобородько и Алексей Крутых сыграли свои 6-е матчи в обоих разрядах за национальную сборную. Из состава, который играл против США, у них больше всего сыгранных матчей за команду.

• Илья Белобородько остается самым молодым игроком в истории национальной сборной. Он провел свой первый матч в 2017 году, в возрасте 15 лет и 335 дней.

• Самым возрастным игроком сборной Украины является Сергей Стаховский, который сыграл за команду в возрасте 35 лет и 324 дня (2021).

• Всего в составе сборной Украины выступало 36 теннисистов. 11 из них провели за команду более 10 матчей (в одиночном и парном разрядах).

Лидеры сборной Украины по общему количеству матчей (одиночка+пара):

1. Сергей Стаховский — 79

2. Андрей Медеведев — 43

3. Илья Марченко — 34

4. Орест Терещук — 32

5. Сергей Бубка — 28

Лидеры сборной Украины по общему количеству побед (одиночка+пара):

1. Сергей Стаховский — 48

2. Андрей Медведев — 33

3. Орест Терещук — 22

4. Илья Марченко — 20

5. Дмитрий Поляков — 19

Лидеры сборной Украины количеству побед в одиночном разряде:

1. Сергей Стаховский — 32

2. Андрей Медведев — 22

3. Илья Марченко — 18

4. Орест Терещук — 12

5. Дмитрий Поляков — 11

Лидеры сборной Украины количеству побед в парном разряде:

1. Сергей Стаховский — 16

2. Андрей Медведев — 11

3. Орест Терещук — 10

4. Денис Молчанов — 9

5. Дмитрий Поляков — 8

В сентябре сборная Украины сыграет в плей-офф и попробует остаться на этапе Квалификации на следующий сезон.

btu.org.ua