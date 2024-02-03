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Тони Надаль: «Синнер будет главным соперником для Алькараса в ближайшие годы»

Дядя 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу Янника Синнера на Australian Open-2024 для издания El Pais

«Когда для победы ударов уже недостаточно, игроку остается лишь прибегнуть к помощи тактики. Но у Медведева даже не было такого выбора. Сила и точность итальянца его полностью уничтожили.

После окончания матча Синнера и Медведева я обсуждал игру с детьми. Боюсь, это большое и значительное событие может изменить ситуацию в теннисе на ближайшие годы.

Хотя Синнера долгое время считали самым серьезным соперником Алькараса, ему не хватало победы такого масштаба, чтобы это подтвердить. Он будет главным соперником для нашего теннисиста в ближайшие годы».

btu.org.ua

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Тони Надаль: «Синнер будет главным соперником для Алькараса в ближайшие годы»

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