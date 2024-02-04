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Даллас (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 250 в США

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590
Действующий чемпион: У Ибин (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Dallas Open — один из 10 турниров ATP-тура, проводимых в США, и единственные соревнования, происходящие в помещении. Игры турнира проводятся на кортах комплекса Styslinger/Altec Tennis Complex. В этом сезоне состоится третий розыгрыш Dallas Open, а со следующего года категория турнира будет повышена до АТР 500.

• Официальный мяч турнира — Dunlop ATP.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 5 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 11 февраля.

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Митчелл Крюгер (США)
Адам Нефф (США)
Итан Куинн (США)

ТОП-8 сеяных и их соперники (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)
1. Фрэнсис Тиафо (США) — квалифаер/Алекс Микелсен (США)
2. Томми Пол (США) — Таро Даниэль (Япония)/Констан Лестьенн (Франция)
3. Бен Шелтон (США) — квалифаер/Майкл Ммо (США)
4. Адриан Маннарино (Франция) — Педро Мартинес (Испания)/Йосихито Нисиока (Япония)
5. Кристофер Юбэнкс (США) — Александар Вукич (Австралия)
6. Макс Пьюрселл (Австралия) — Митчелл Крюгер (США)
7. Джордан Томпсон (Австралия) — Адам Нефф (США)
8. Доминик Кепфер (Германия) — Александар Ковачевич (США)

Очки и призовые:
R1: 0 очков / $8,110
R2: 25 очков / $13,270
QF: 50 очков / $22,850
SF: 100 очков / $39,435
FR: 165 очков / $67,070
W: 250 очков / $114,970

Даллас (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Хантли Аллен/Джулиан Ноа Стайнхаузен (США)
Эмилио Нава/Бен Шелтон (США)

ТОП-4 сеяных и их соперники
1. Сантьяго Гонсалес/Нил Скупски (Мексика/Великобритания) — Эван Кинг/Риз Сталдер (США)
2. Натаниэль Леммонс/Джексон Уитроу (США) — Анирудх Чандрасекар/Виджай-Сундар Прашант (Индия)
3. Джулиан Кэш/Роберт Гэллоуэй (Великобритания/США) — Уильям Блумберг/Ринка Хиджиката (США/Австралия)
4. Макс Пьюрселл/Джордан Томпсон (Австралия) — Эндрю Харрис/Доминик Кепфер (Австралия/Германия)

Очки и призовые:
R1: 0 очков / $4,130
QF: 45 очков / $7,000
SF: 90 очков / $12,530
FR: 150 очков / $21,380
W: 250 очков / $39,950

Даллас (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

btu.org.ua

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