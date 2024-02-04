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Даллас. Марченко за три часа выиграл свой стартовый матч в квалификации

Илья Марченко продолжает борьбу за место в основе турнира ATP в США

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590
Действующий чемпион: У Ибин (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 6) — Брэндон Холт (США) 7:6(3), 6:7(4), 7:6(1)

Во втором сете украинец лидировал 4-2, но не удержал свое преимущество и в итоге отыграл подачу соперника на сет в десятом гейме. В решающей партии Марченко не смог подать на мачт при счете 6:5. Украинец записал на свой счет 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, проиграл пять геймов на своей подаче и сделал столько же брейков. Поединок продолжался чуть более трех часов.

Илья Марченко прервал серию из четырёх поражений и одержал первую победу в этом году.

Следующий соперник Ильи определится в матче Сё Симабукуро (Япония, 4) — Теннис Сандгрен (США).

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