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Теннис

Хуахин. Действующая чемпионка турнира Чжу Линь второй год подряд сыграет в финале

На турнире в Таиланде состоялись полуфинальные матчи

Хуахин, Таиланд • 29 января — 4 февраля • хард • $267,082
Действующая чемпионка: Чжу Линь (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал
Диана Шнайдер (-) — Ван Синьюй (Китай, 3) 6:2, 7:6(5)
Чжу Линь (Китай, 2) — Ван Яфань (Китай) 6:3, 6:2

Чжу Линь вышла в третий финал в карьере на уровне WTA-тура и второй год подряд будет бороться за титул в Хуахине. Напомним, что год назад Чжу Линь завоевала свой пока единственный трофей, обыграв в решающем матче Лесю Цуренко.

В финале представительница Китая сыграет с «нейтральной» Дианой Шнайдер, которой уступила в конце прошлого года на домашнем турнире в Наньчане.

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