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Теннис

Клуж-Напока. Завацкая уверенно выиграла свой стартовый матч в квалификации

Катарина Завацкая вышла в финальный раунд отбора на турнире WTA в Румынии

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина, 12) — Лавиния Танасие (Румыния, WC) 6:2, 6:1

Для победы в сегодняшнем матче украинке понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Завацкая реализовала семь из девяти брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Катарина выиграла второй из шести сыгранных матчей в этом году и прервала серию из трёх поражений.

Следующей соперницей нашей теннисистки будет лидер посева Гарриэт Дарт из Великобритании.

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