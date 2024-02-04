Монпелье. Бублик завоевал свой четвертый титул и установил уникальное достижение

Теннисист из Казахстана стал чемпионом турнира ATP 250 во Франции

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Борна Чорич (Хорватия, 4) 5:7, 6:2, 6:3

Александр Бублик провел второй поединок против Борны Чорича и одержал вторую победу. Казахстанский теннисист стал первым теннисистом, кому удалось выиграть титул, проиграв первый сет в каждом своем матче на турнире.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Денис Шаповалов (Канада) 1:6, 7:6(12), 6:3 — отыграл 3 матчбола

QF: Александр Шевченко (Казахстан, 6) 4:6, 6:3, 6:4

SF: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 4:6, 6:4, 6:4

FR: Борна Чорич (Хорватия, 4) 5:7, 6:2, 6:3

26-летний Александр Бублик провел свой 10-й финал на уровне АТР-тура и завоевал 4-й титул. Он выиграл три своих последних финальных поединка и второй раз стал чемпионом в Монпелье. В 2022 году он победил здесь в финале Александра Зверева и выиграл свой дебютный титул АТР.

За свое выступление в Монпелье 88,125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В понедельник он обновит свой личный рекорд в рейтинге АТР, поднявшись на 23-е место (+4).

Борна Чорич 9-й раз играл в финале турнира АТР и боролся за свой четвертый титул. Хорват заработал в Монпелье 51,400 евро призовых и 165 рейтинговых очков. В мировой классификации он поднимется на 31-е место (+6).

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