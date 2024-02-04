Монпелье. Чорич и Бублик встретятся в решающем матче турнира

На турнире АТР 250 во Франции определились участники решающего поединка

Монпелье, Франция • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 1/WC) 6:3, 4:1 отказ

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 4:6, 6:4, 6:4

Борна Чорич впервые с октября 2022 победил соперника из топ-10, прервав серию из пяти поражений в таких поединках. Отметим, что Хольгер Руне не смог доиграть поединок из-за травмы руки. Хорватский теннисист 9-й раз в карьере сыграет в финале турнира АТР и будет бороться за свой 4-й титул. Последний раз Чорич играл в финале в августе 2022 года, когда стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

Александр Бублик второй раз победил Феликса Оже-Альяссима и сравнял счет в их очном противостоянии. Казахстанец проведет свой 10-й финал на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 4-й титул. В прошлом году Бублик выиграл оба финала, в которых принимал участие — на турнирах в Галле и Антверпене.

Борна Чорич и Александр Бублик встречались друг с другом один раз — казахстанец был сильнее в прошлом году на турнире в Галле.

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