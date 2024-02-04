Теннис
Сборная Украины девочек U14 гарантировала себе место в финальном турнире Зимнего Кубка Европы
Украинские национальные команды в возрастных категориях U14 и U16 продолжают свое выступление в квалификации Зимнего Кубка Европы
Мальчики U14 | Познань (Польша)
1/2 финала за 5-е место
УКРАИНА 3-0 МОЛДОВА
Владислав Богомолкин — Вадим Сидаченко 6:3, 6:2
Юрий Осыка — Марк Вайнберг 6:1, 6:4
Юрий Осыка/Александр Тютченко — Марк Вайнберг/Вадим Сидаченко 4:1, 4:2
Завтра в матче за 5-е место Украина сыграет против команды Швейцарии.
Девочки U14 | Ставангер (Норвегия)
1/2 финала
[2] УКРАИНА 3-0 ДАНИЯ
София Белинская — Александра Боэнас 6:4, 6:4
Полина Скляр — Элла Вильструп 6:0, 6:0
Александра Назаренко/Полина Скляр — Александра Боэнас/София Вальстед 6:4, 6:1
Украинки прошли в финал зонального турнира, где встретятся со сборной Германии. Наша команда уже гарантировала себе место в финальном турнире, который пройдет 15-17 февраля в чешском Раковнике. Вместе с Украиной и Германией за Зимний Кубок Европы будут также бороться команды Чехии, Турции, Австрии, Испании, Латвии и
Мальчики U16 | Реджо Эмилия (Италия)
1/2 финала
[3] УКРАИНА 0-3 ПОРТУГАЛИЯ [1]
Тимур Чуканов — Сальвадор Монтейро 2:6, 1:6
Родион Четвериков — Гонсало Кастро 3:6, 3:6
Григорий Картавенко/Родион Четвериков — Родриго Дуарте/Сальвадор Монтейро 1:6, 5:7
Завтра в матче за 3-е место Украина сыграет против Италии.
Девочки U16 | Пщина (Польша)
1/2 финала за 5-е место
УКРАИНА 0-3 СЛОВЕНИЯ
Алина Корнева — Кайя Кадак Оцвирк 4:6, 2:6
София Криворучко — Алия Сеница отказ
Алина Корнева/София Криворучко — Кайя Кадак Оцвирк/Алия Сеница отказ
Сборная Украины досрочно отказалась от матча за 7-е место против Молдовы и таким образом заняла 8-ю строчку в своей зональной группе.