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Украинские сборные U14 и U16 завершили выступление в квалификации Зимнего кубка Европы: результаты

Итоги выступлений национальных сборных в возрастной категории U14 и U16 в квалификации Зимнего Кубка Европы

Мальчики U14 | Познань (Польша)

Матч за 5-е место
УКРАИНА 2-1 ШВЕЙЦАРИЯ
Юрий Осыка -Сэм ван де Лангенберг 6:3, 6:2
Александр Тютченко — Колин Ландри 6:2, 6:4
Владислав Богомолкин/Юрий Осыка — Ноэль Ким Бахман/Колин Ландри 0:4, 4:2, 7-10

Украинская сборная заняла 5-е место в своей зональной группе. Напомним, что наша команда уступила Польше и победила сборную Молдовы.

Девочки U14 | Ставангер (Норвегия)

Финал
[2] УКРАИНА 1-2 ГЕРМАНИЯ
Александра Назаренко — Софи Трикварт 2:6, 3:6
Полина Скляр — Ида Вобкер 6:2, 6:1
София Белинская/Полина Скляр — Ида Вобкер/Софи Трикварт 4:6, 2:6

Сборная Украины заняла 2-е место в зональном турнире. Напомним, что выход в финал гарантировал нашей команде возможность участвовать в финальном турнире Зимнего Кубка Европы, который пройдет с 15 по 17 февраля в чешском Раковнике.

Мальчики U16 | Реджо Эмилия (Италия)

Матч за 3-е место
[3] УКРАИНА 0-3 ИТАЛИЯ [4]
Григорий Картавенко — Пьетро Риччи 0:6, 0:6
Родион Четвериков — Антонио Марильяно 6:2, 3:6, 4:6
Григорий Картавенко/Родион Четвериков — Маттиа Каппеллари/Антонио Марильяно 2:4, 2:4

Украинская команда заняла 4-е место в зональном турнире. Наши юниоры обыграли в первом матче сборную Хорватии, а затем уступили Португалии.

btu.org.ua

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