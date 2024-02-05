Абу-Даби. Ангелина Калинина против Лучии Брондзетти в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина начинает свои выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Поединок против итальянки Лучии Брондзетти пройдет 6 февраля четвертым запуском на ADCB Court 1. Начало игрового дня в 09:30 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (26 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 344/195

Призовые за карьеру: $3,092,244

Дата рождения: 10/12/1998 (25 лет)

Место рождения: Римини, Италия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Rabat)

Высший рейтинг WTA: 47 (03/07/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 281/202

Призовые за карьеру: $1,664,561

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H2H: 1-0

2016 | Санта Маргерита ди Пула (ITF) | QR1 | грунт | Калинина 6:4, 7:5

Путь на турнире

Лучия Брондзетти

QR1: Дарья Сэвилл (Австралия, №148) 6:4, 6:4

QRF: Эшлин Крюгер (США, №80) 5:7, 0:6 — получила статут «лаки лузера»

История на турнире

Обе теннисистки впервые играют в Абу-Даби.

Выступления на харде (на 06/02/2024[/i]):

Ангелина Калинина — 95/79 (0/3 в этом году)

Лучия Брондзетти — 83/49 (2/4 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 0/3

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1

Лучия Брондзетти — 2/4

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 500 — 2/2 | Брисбен — R2, Линц — R2

WTA 250 — 0/1 | Хобарт — R1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — П, П, П, В, В,

Лучия Брондзетти — П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 11/3 | Начиная с 2019 года Ангелина Калинина выиграла шесть подряд матчей против теннисисток из Италии. Последний такой поединок она провела в конце 2021 года на турнире в Линце против Мартины Тревизан.

Лучия Брондзетти — 6/8 | Брондзетти проиграла в этом году Лесе Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Это было ее первое поражение в пяти матчах против украинок на открытом харде.

Ангелина Калинина — проведет свой 121-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 59 побед (49%).

Лучия Брондзетти — проведет свой 86-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 40 побед (47%).

Ангелина Калинина — девятый раз сыграет против «лаки лузера». Украинка выиграла восемь таких встреч, проиграв лишь бельгийке Исалин Бонавентюр на турнире в Вашингтоне в 2018 году.

Лучия Брондзетти — четвертый раз в карьере получила статус «лаки лузера». В 2022 году, на турнире в Майами, она дошла до четвертого круга, получив второй шанс после поражения в квалификации (общий баланс побед/поражений — 3/3).

Победительница этого матча получит $13,590 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $9,820 призовых и 1 рейтинговое очко.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Лучию Брондзетти и предлагает на ее победу коэффициент — 1,87. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 1,94.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 1,95, а победа Лучии Брондзетти — 1,88.

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btu.org.ua