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Теннис

Абу-Даби. Калинина и Сюй проиграли третьим сеяным в стартовом матче

Украинско-китайская пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 лютого • хард • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Чжань Хаоцин/Джулиана Олмос (Китайский Тайбэй/Мексика, 3) 6:7(3), 4:6

Калинина и Сюй Ифань провели первый совместный матч. В первом сете теннисистки упустили преимущество, ведя со счётом 4:2, а во втором они сравняли счёт, уступая 1:4, но не смогли перевести игру в решающий тай-брейк.

Напомним, что сегодня украинка получила новую соперницу в одиночном разряде турнира в Абу-Даби.
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btu.org.ua

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