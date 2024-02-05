Абу-Даби. Калинина получила новую соперницу в основной сетке

Предыдущая соперница украинки снялась с турнира перед матчем первого круга

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 лютого • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ангелина Калинина в своём стартовом матче в одиночном разряде встретится с Лучией Брондзетти, которая ранее проиграла в финальном раунде квалификации.

Итальянка заменила Паулу Бадосу из Испании, которая отказалась от участия на турнире в Абу-Даби из-за травмы спины.

btu.org.ua