Теннис
Абу-Даби. Калинина получила новую соперницу в основной сетке
Предыдущая соперница украинки снялась с турнира перед матчем первого круга
Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 лютого • хард • $922,573
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Ангелина Калинина в своём стартовом матче в одиночном разряде встретится с Лучией Брондзетти, которая ранее проиграла в финальном раунде квалификации.
Итальянка заменила Паулу Бадосу из Испании, которая отказалась от участия на турнире в Абу-Даби из-за травмы спины.